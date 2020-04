L' album del giorno | Ramones | It' s alive

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 aprile 2020) 31 dicembre 1977, Rainbow Theatre: Iincendiano Londra. Sono trascorsi due mesi dal debutto al primo posto nella classifica inglese di Never mind the Bollocks, il primo e unico verodei Sex Pistols. La rivoluzione punk è ovunque, quattro accordi sgraziati, tanta adrenalina e il rifiuto di tutto quello che musicalmente c'è stato prima sono i capisaldi di un'onda inarrestabile che travolge l'Inghilterra e in buona parte anche il resto d'Europa. Il nuovo che avanza contro la musica dei "vecchi", una linea di demarcazione che separa Johnny Rotten e i suoi emuli dalle lungaggini del prog rock, dalla insostenibile leggerezza della disco music e dagli schemi sonori del classic rock.In questo clima si inserisce lo show londinese di fine anno dei, diventato poi un mitico doppio live. Sono quattro newyorkesi del Queens, i, con tre dischi alle ...