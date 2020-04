La viola immortale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Francesco Falconi, noto ai più per la sua produzione letteraria in ambito fantasy, con “Gli anni incompiuti” (La corte, 2020), opera presentata al Premio Strega, firma il suo secondo romanzo di narrativa per adulti. Un testo questo che attraverso la relazione tra Marco e Aurora ripercorre un’epoca. La strage di Capaci, l’ascesa di Bill Gates, il G8 del 2001, le vicende di Cuba e Fidel Castro, il rapimento di Farouk, fino ad arrivare ai tempi della Brexit. Pennellate di storia, odori, note musicali e sensazioni che permettono ai quarantenni di oggi di rivivere il loro passato, riscoprendolo ancora intenso, seppur stipato nei cassetti dei ricordi.Per Marco crescere non è facile, è costretto a farlo schivando il disprezzo di Ernesto che lo vorrebbe diverso. Perché parla a voce troppo bassa, perché è timido, perché non ...