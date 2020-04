La stella che danza attorno a un buco nero (Di venerdì 17 aprile 2020) Per la prima volta nella storia gli astronomi sono riusciti a osservare una stella mentre orbita intorno a un buco nero al centro della nostra galassia, un movimento che era stato prefigurato da Albert Einstein nella sua teoria della relatività generale. Dal bosone di Higgs alle onde gravitazionali, trova dunque conferma un'altra delle intuizioni del genio di Einstein. In questo caso sono stati gli astronomi dell'European Southern Observatory, grazie a un telescopio installato nel deserto di Atacama in Cile, il più secco del mondo, ad osservare la stella S2 ruotare attorno al buco nero denominato Sagittarius A. Inoltre hanno potuto verificare che l'orbita della stella non circoscrive una ellissi lineare orbitando sul medesimo piano attorno alla stella, ma si sposta progressivamente sul piano ad ogni orbita tracciando una forma ideale a rosetta come ... Leggi su gqitalia La meravigliosa congiunzione astrale di questa mattina all’alba : visibile anche la costellazione del Sagittario

“Ma che corpo top”. Ester Exposito - la giovane stella di Elite si mostra a tutti così

Dott. Castellacci : "Non capisco le polemiche su Rezza - ci sono ancora 500 morti al giorno!" (Di venerdì 17 aprile 2020) Per la prima volta nella storia gli astronomi sono riusciti a osservare unamentre orbita intorno a unal centro della nostra galassia, un movimento che era stato prefigurato da Albert Einstein nella sua teoria della relatività generale. Dal bosone di Higgs alle onde gravitazionali, trova dunque conferma un'altra delle intuizioni del genio di Einstein. In questo caso sono stati gli astronomi dell'European Southern Observatory, grazie a un telescopio installato nel deserto di Atacama in Cile, il più secco del mondo, ad osservare laS2 ruotarealdenominato Sagittarius A. Inoltre hanno potuto verificare che l'orbita dellanon circoscrive una ellissi lineare orbitando sul medesimo pianoalla, ma si sposta progressivamente sul piano ad ogni orbita tracciando una forma ideale a rosetta come ...

fattoquotidiano : LE RIVELAZIONI La compagna di Julian, Stella Morris, teme che ora il giornalista possa ammalarsi di Covid-19 nel ca… - CarloCalenda : Stella ometti però che nell’emendamento c’erano anche i recovery bond. Ora io mi pongo una domanda semplice: i 5S a… - TgrRaiFVG : Nascere ai tempi del #Coronavirus. Il racconto di due mamme, Debora e Anna che hanno fatto nascere Stella e Alice,… - Kikichen1014 : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti!! Aspetto guardando in silenzio il tuo viso, come la stella del mattino che appare per prima alla… - sorrisobot : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti!! Aspetto guardando in silenzio il tuo viso, come la stella del mattino che appare per prima alla… -