La Sicilia chiede la fine della quarantena, riunito il Comitato Scientifico (Di venerdì 17 aprile 2020) Si riunisce il Comitato Scientifico in Sicilia per decidere quando avviare la Fase 2 dell’emergenza Covid-19. La Sicilia è una delle regioni in cui l’emergenza Coronavirus c’è stata ma non ha avuto effetti devastanti come nelle regioni del Nord. Per questo già ieri la regione ha manifestato la volontà a Roma di voler allentare le misure della quarantena al fine di evitare il tracollo economico e la tenuta sociale. Dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell’assessorato alla Salute, il Comitato tecnico-Scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente. Gli esperti forniranno al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio Siciliano. L’iniziativa, come è noto, è stata richiesta dal presidente della Regione, ... Leggi su direttasicilia Focolaio nell'oasi siciliana di Troina : 70 contagiati - molti disabili. Il sindaco chiede aiuto

