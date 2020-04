(Di venerdì 17 aprile 2020) Ladell’ex patron dell’Inter Massimoha deciso dire ladeie rinviare l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. L’ex presidente nerazzurro, che lo scorso anno aveva incassatodaper circa 19 milioni di euro, il prossimo 20 maggio (lo stacco della cedola era … L'articolo Ladiladeiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

mairzuc23 : RT @CalcioFinanza: La Saras di Moratti sospende la distribuzione dei dividendi - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Saras di Moratti sospende la distribuzione dei dividendi: La Saras dell’ex patron dell’Inter M… - CalcioFinanza : La Saras di Moratti sospende la distribuzione dei dividendi -

Ultime Notizie dalla rete : Saras Moratti

Milano, 17 apr. (askanews) – In via prudenziale, di fronte all’incertezza dello scenario economico derivante dalla pandemia Covid-19, il cda di Saras ha deliberato di revocare la proposta di ... sarà ...Sempre nel ‘62 Angelo Moratti costituì la SARAS, in funzione dal ‘66 a Sarroch. L’ingegner Rovelli impiantò i suoi interessi sull’isola, favorito da una serie di accordi col Credito Industriale Sardo, ...