La rivelazione su Adriana Volpe "Mi disse che era la sua fidanzata"

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Luana Rosato Ex manager racconta la verità sul flirt tra Fabio Testi eriportando un episodio del 1994: "Miche era la sua" Si torna a parlare del presunto flirt tra Fabio Testi e: a riguardo è intervenuto l’ex manager Francesco Chiesa Soprani, che ha confermato la liaison tra i due riportando un fatto del passato. Il gossip era emerso durante la partecipazione dell’attore e della conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip ma, a differenza di quanto accaduto con Antonio Zequila, Testi ha sempre scelto di non approfondire l’argomento. Intervistato da Barbara d’Urso a Live!, Fabio rispose infastidito alle domande sul suo rapporto passato con. “L’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata, che ha una figlia, vero o giusto che sia, non mi ...