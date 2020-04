La Rai dia la parola ai leader europei sugli Eurobond

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Questo post è a cura di Antonio Mordente)È successo qualcosa di insolito, che non avveniva da tempo in Europa. A mantenere acceso il dibattito nei negoziati tra i governi nel Consiglio d’Europa per fronteggiare l’emergenza del Covid-19, è l’Italia. Ne è scaturita una campagna di comunicazione in Europa da parte del premier italiano che non èfacile notare dalla penisola italiana. Nelle ultime settimane, Giuseppe Conte è apparso su vari media stranieri dove ha spiegato la situazione di emergenza legata al Coronavirus in Italia e ha argomentato la posizione che l’Italia hatenutonel Consiglio Europeo.Lo hanno potuto ascoltare i cittadini tedeschi sulla ARD e sul giornale online della Bild, i cittadini spagnoli sulla Sexta, gli olandesi sul De Telegraaf e oltre Manica i britannici sulla BBC. È vero che ...