"La propaganda...". Boccia, ministro anti-Fontana. A Piazzapulita infanga la Lombardia, Formigli lo zittisce: "Cosa mi sembrate" (Di venerdì 17 aprile 2020) "C'è una differenza tra racconto e propaganda, quando si avvicina la data delle elezioni, e la verità". Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, usa Piazzapulita per colpire, ancora una volta la Regione Lomnbardia a guida Lega, criticandone l'approccio al coronavirus e scaricando sul governatore Attilio Fontana l'entità dell'epidemia "Abbiamo 21 regioni con 21 sistemi sanitari differenti, alrimenti non si spiegherebbe la diversa rezione di fronte ai focolai avuta dal modello emiliano-romagnolo, veneto e lombardo". Il conduttore CorradoFormigli lo richiama alle responsabilità del governo, Boccia svicola: "Alcune regioni, rispettando scrupolosamente linee guida, profilassi e disposizioni scientifiche, hanno provato a essere più restrittive dello Stato, come nel caso di De Luca che ha vietato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) "C'è una differenza tra racconto e, quando si avvicina la data delle elezioni, e la verità". Francescoper gli Affari regionali, usaper colpire, ancora una volta la Regione Lomnbardia a guida Lega, criticandone l'approccio al coronavirus e scaricando sul governatore Attiliol'entità dell'epidemia "Abbiamo 21 regioni con 21 sistemi sanitari differenti, alrimenti non si spiegherebbe la diversa rezione di fronte ai focolai avuta dal modello emiliano-romagnolo, veneto e lombardo". Il conduttore CorradoFormigli lo richiama alle responsabilità del governo,svicola: "Alcune regioni, rispettando scrupolosamente linee guida, profilassi e disposizioni scientifiche, hanno provato a essere più restrittive dello Stato, come nel caso di De Luca che ha vietato la ...

Noovyis : ('La propaganda...'. Boccia, ministro anti-Fontana. A Piazzapulita infanga la Lombardia, Formigli lo zittisce: 'Cos… - Libero_official : 'Differenza tra propaganda e realtà'. Il ministro #Boccia scarica le colpe sui #Fontana e #Lombardia, #Formigli lo… - Quinta00876879 : RT @METRO_POLITANS: @marti0802 Fontana sta facendo solo propaganda e voi ci credete. Per ora la Lombardia non ha fatto nessuna richiesta di… - METRO_POLITANS : @marti0802 Fontana sta facendo solo propaganda e voi ci credete. Per ora la Lombardia non ha fatto nessuna richiest… - TiChecco : @Marco98813323 @LuigiOrru1 @DarioBressanini Esatto. La scienza non democratica, quindi non discutibile… -

Ultime Notizie dalla rete : propaganda Boccia Coronavirus, Pd boccia investimento regionale 150 milioni: "Propaganda" Calabria 7 Francesco Boccia a Piazzapulita scarica le colpe del virus su Fontana e Lombardia, Formigli lo riprende: "Ma se voi..."

"C'è una differenza tra racconto e propaganda, quando si avvicina la data delle elezioni, e la verità". Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, usa Piazzapulita per colpire, ancora una ...

Coronavirus, il governo accusa la Lombardia: «Depistano per coprire il caos, senza il nostro Dpcm non possono far nulla»

Il ministro alle Regioni, Francesco Boccia, che sarà oggi alla Fiera di Milano per accompagnare altri 60 medici ... Per molti ministri, quella di Fontana «è solo propaganda» e, soprattutto, con questa ...

"C'è una differenza tra racconto e propaganda, quando si avvicina la data delle elezioni, e la verità". Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, usa Piazzapulita per colpire, ancora una ...Il ministro alle Regioni, Francesco Boccia, che sarà oggi alla Fiera di Milano per accompagnare altri 60 medici ... Per molti ministri, quella di Fontana «è solo propaganda» e, soprattutto, con questa ...