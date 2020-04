La procura di Brescia apre nove inchieste per morti sospette | si indaga per epidemia

(Di venerdì 17 aprile 2020)fascicoli sono stati aperti dalladiper fare luce su altrettanti decessi causati da Covid-19: la decisione presa daltore aggiunto Carlo Nocerino giunge dopo alcuni esposti del Codacons e la denuncia di diversi parenti dei deceduti. Siper omicidio colposo edcolposa. Intanto il neo prefetto di Pavia Rosalba Scialla ha chiesto all'Ats di zona fornire dati precisi su decessi per coronavirus avvenuti nelle Rsa.

Brescia, 17 aprile 2020 - "Molti controlli, ma nessuna task-force che aiuti ad aggredire i focolai". La denuncia arriva da Marco Menni, presidente di Confcooperative, cui sono associati molti gestori ...i sindaci chiedevano la zona rossa in alcune aree di Brescia e Bergamo, il governo non l'ha istituita", ha aggiunto. Sono 143 in totale, da marzo ad oggi, gli anziani morti che erano ospitati al Pio ...