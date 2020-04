La Premier League ribadisce: «Stagione va chiusa quando sarà sicuro farlo» (Di venerdì 17 aprile 2020) La Premier League resta unita nel voler portare a termine l’attuale Stagione, interrotta per l’emergenza di coronavirus. È quanto emerso al termine della riunione in video-conferenza, che si è svolta questa mattina, tra i rappresentanti dei 20 club della massima divisione inglese. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, però, non si è discusso dell’ipotesi, anticipata … L'articolo La Premier League ribadisce: «Stagione va chiusa quando sarà sicuro farlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Premier League - c’è l’accordo : «Termineremo il campionato»

