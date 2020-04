La Premier League non cambia idea: le squadre vogliono finire il campionato (Di venerdì 17 aprile 2020) I club della Premier League hanno ribadito la volontà di concludere il campionato, quando l'emergenza Coronavirus sarà rientrata. Tutti d'accordo nel cercare di portare a termine le restanti 92 partite della stagione, anche se al momento non si è parlato di scadenze, ma solo di possibili "modelli di programmazione" della stagione. Leggi su fanpage Pau Lopez via dalla Roma?/ Calciomercato - lo spagnolo piace in Premier League

Premier League : fine dei campionati entro il 30 giugno

