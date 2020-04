La Pinacoteca di Brera in «Haltadefinizione» (Di venerdì 17 aprile 2020) Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, Il bacio di Hayez, l'Adorazione dei Magi di Correggio, il Cristo del Mantegna. E poi opere di Caravaggio, Bramante, Veronese, Canaletto, Tintoretto, Modigliani, Boccioni : in pratica, tutti i grandi capolavori presenti nella raccolta milanese disponibili per essere ammirati anche ai tempi del Coronavirus, grazie ad un'iniziativa straordinaria - realizzata in breve tempo grazie al supporto di Haltadefinizione, tech-company specializzata nella digitalizzazione di beni culturali e in attività di promozione e divulgazione - che garantisce l'accesso «virtuale» alle opere e fornisce, allo stesso tempo, strumenti innovativi per le attività di didattica a distanzaAttraverso visori multimediali presenti sul sito della Pinacoteca è infatti possibile «entrare» nei dipinti e vedere anche ciò che a volte, ... Leggi su panorama #Laculturanonsiferma : La Pinacoteca di Brera diventa digitale e garantisce l’accesso “virtuale” alle opere

La Pinacoteca di Brera in “Haltadefinizione” : i capolavori di Mantegna e Caravaggio si vedono meglio che a occhio nudo (comodamente da casa)

Una nuova iniziativa per intensificare il dialogo col pubblico, rendendolo protagonista: la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense lanciano Brera Ascolta, un progetto che mette al ...

Luogo: PINACOTECA DI BRERA Indirizzo: Via Brera 28 - Milano - Lombardia Quando: dal 17/04/2020 - al 17/05/2020 Vernissage: 17/04/2020 NO SOLO EVENTO ONLINE Generi: serata – evento ...

