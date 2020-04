La marca da bollo resiste pure al virus. Obbligatoria per la cassa integrazione (Di venerdì 17 aprile 2020) Giuseppe Marino Vuoi gli aiuti? Costretto ad andare dal tabaccaio per 16 euro Il Covid-19 si è dovuto arrendere a un'entità superiore: la marca da bollo. Sono bastate 24 ore e una manciata di righe per mettere agli arresti domiciliari un intero popolo, chiudere le scuole, vietare i viaggi, sospendere libertà civili, svuotare fabbriche. E tutto senza inutili orpelli, tipo il voto del Parlamento. Del resto, c'era un'emergenza planetaria da affrontare. Ma, a quanto pare, anche la potenza del virus ha i suoi limiti. Più tenace della Sars, più subdola della mucca pazza, più spietata di Ebola: la marca da bollo se ne frega dei pieni poteri. Lo hanno scoperto a loro spese soprattutto tanti piccoli commercianti. Gente con uno o due dipendenti che, per la prima volta nella vita, si è trovata a utilizzare lo strumento della cassa ... Leggi su ilgiornale Spese mediche : attenzione ai medici sprovvisti di marca da bollo (Di venerdì 17 aprile 2020) Giuseppe Marino Vuoi gli aiuti? Costretto ad andare dal tabaccaio per 16 euro Il Covid-19 si è dovuto arrendere a un'entità superiore: lada. Sono bastate 24 ore e una manciata di righe per mettere agli arresti domiciliari un intero popolo, chiudere le scuole, vietare i viaggi, sospendere libertà civili, svuotare fabbriche. E tutto senza inutili orpelli, tipo il voto del Parlamento. Del resto, c'era un'emergenza planetaria da affrontare. Ma, a quanto pare, anche la potenza delha i suoi limiti. Più tenace della Sars, più subdola della mucca pazza, più spietata di Ebola: ladase ne frega dei pieni poteri. Lo hanno scoperto a loro spese soprattutto tanti piccoli commercianti. Gente con uno o due dipendenti che, per la prima volta nella vita, si è trovata a utilizzare lo strumento della...

Il rinvio della scadenza vale anche per il bollo: proroga fino al 30 giugno 2020 per il pagamento del bollo in scadenza a marzo, aprile o maggio in Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, ...

Certificati anagrafici e di stato civile con timbro digitale

I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste. La marca da bollo si applica nell’apposito spazio sul certificato in alto a destra e deve essere ...

