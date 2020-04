La Liberazione | L' Espresso in edicola e online da domenica 19 aprile

Leggi su espresso.repubblica

(Di venerdì 17 aprile 2020) La luce in fondo al tunnel della quarantena. E la mafia che si prepara a fare affari grazie alla pandemia. Mentre i più poveri, abbandonati dallo Stato, si affidano ai volontari. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo, interamente dedicato all'emergenza coronavirus. E gli articoli in anteprima su+ Il grande business delle mascherine: lo Stato si affida a vignaioli e produttori di medaglie "