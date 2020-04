La lettera di accusa dei sanitari del Trivulzio: “Vietato chiamare il 112 per chi stava molto male” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il personale sanitario del Pio Albergo Trivulzio, composto da medici, infermieri, sanitari e amministrativi, hanno firmato una lettera in cui viene denunciato il trattamento da loro e dai pazienti ricevuto e la incapacità di gestione dell'emergenza Coronavirus da parte della direzione delle casa di riposo. "Non ci facevano usare le mascherine, non ci hanno mai fatto i tamponi. Non hanno voluto portare al pronto soccorso chi stava molto male", si legge nel documento. Leggi su fanpage Coronavirus | Tamponi e discriminazione : lettera d’accusa di un primario

C’è posta per te e Maria De Filippi sotto accusa : lettera pubblica - il fatto (Di venerdì 17 aprile 2020) Il personaleo del Pio Albergo, composto da medici, infermieri,e amministrativi, hanno firmato unain cui viene denunciato il trattamento da loro e dai pazienti ricevuto e la incapacità di gestione dell'emergenza Coronavirus da parte della direzione delle casa di riposo. "Non ci facevano usare le mascherine, non ci hanno mai fatto i tamponi. Non hanno voluto portare al pronto soccorso chimolto male", si legge nel documento.

