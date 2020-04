La Lega in Europa vota contro i Coronabond (Di venerdì 17 aprile 2020) La Lega e Forza Italia al Parlamento Europeo hanno votato contro un emendamento proposto dai Verdi che proponeva di mutualizzare il debito per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a livello UE. La Lega in Europa vota contro i Coronabond L’emendamento è stato bocciato con 326 voti contrari, 282 a favore e 74 astenuti. Il testo dell’emendamento alla risoluzione sulla risposta Ue alla crisi prevedeva di condividere a livello Ue una quota consistente del debito che sarà emesso dagli Stati membri. “Per preservare la coesione dell’Ue e l’integrità della sua unione monetaria, una quota sostanziale del debito che sarà emesso per combattere le conseguenze della crisi del Covid-19 dovrà essere mutualizzato a livello Ue”, diceva il testo. Secondo Alessia Rotta del Partito Democratico “Il voto di Lega e FI ... Leggi su nextquotidiano La Lega se la prende con Conte per il Mes - ma poi in Europa vota contro i Coronabond

