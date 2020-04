La Las Vegas irriconoscibile dei giorni di lockdown

Leggi su wired

(Di venerdì 17 aprile 2020) Las, neidi, sembra un parco divertimenti abbandonato. La mecca dell’intrattenimento statunitense, celebre per i casinò, gli strip club e gli hotel è completamente deserta, come tante metropoli del mondo; qui, più che altrove, tra le strade deserte illuminate dalle luci neon che potete vedere nella nostra gallery di oggi, gli hotel desolati, le fontane vuote e i lucchetti agli ingressi dei locali saltano all’occhio in maniera evidente le conseguenze delle politiche di contenimento adottate per fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus. I settori di cui la città del Nevada è simbolo – turismo, lusso, ristorazione, intrattenimento – sono i più colpiti, e la preoccupazione è che Las, proprio per questo, non riuscirà più a tornare la stessa una volta passata ...