La Germania sta per sconfiggere l’epidemia? (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono buone notizie quelle comunicate dal ministro della Salute tedesco Jens Spahn nella giornata odierna sulla diffusione del contagio da coronavirus in Germania. Nonostante il numero dei morti non sia affatto indifferente (oltre 4mila) Berlino ha subito un danno notevolmente minore in termini di vite umane perdute rispetto a Italia, Francia, Spagna e Regno Unito e ora può iniziare a programmare la fase del graduale e scaglionato ritorno alla normalità. Spahn, dopo aver incontrato gli esponenti dei governi federali, i Lander, si è mostrato ottimista: “possiamo dire che le misure restrittive della vita economica e sociale sono state un successo”. Il motivo è stato legato alla constatazione che l’indice R0, che misura il tasso di trasmissione del contagio, è sceso per la prima volta sotto la ... Leggi su it.insideover Coronavirus - la Germania pronta a riaprire : ecco come è stato sconfitto il Covid-19

