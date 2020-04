La Germania "domina" il Coronavirus e annuncia la ripartenza, indietro Spagna e Francia (Di venerdì 17 aprile 2020) La Germania è leader in Europa anche ai tempi del Coronavirus e senza stressare più di tanto le terapie intensive di un sistema sanitario evidentemente ben attrezzato dichiara per prima che l’epidemia... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 aprile 2020) Laè leader in Europa anche ai tempi dele senza stressare più di tanto le terapie intensive di un sistema sanitario evidentemente ben attrezzato dichiara per prima che l’epidemia...

La Germania è leader in Europa anche ai tempi del coronavirus e senza stressare più di tanto le terapie intensive di un sistema sanitario evidentemente ben attrezzato dichiara per prima che l’epidemia ...

Le filiere produttive italiane soffocate dalla Germania scelgono l'Anglosfera

Un altro che non trova corrispondenze politiche visto che in Italia dal 1992 domina il partito tedesco. Ma il partito americano, per ragioni prettamente economiche, presto presenterà il conto. E' uno ...

