La Germania conia moneta da 5 euro: potreste patriottiche, ma news del 2016 che va precisata (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono vibranti le proteste di questo venerdì, nei confronti da parte di tanti sovranisti patriottici in Italia a causa delle Germania che conia moneta da 5 euro. Dopo le polemiche del mattino a proposito di eurobond, da noi analizzati con tutti gli approfondimenti del caso, la questione odierna verte sul solito discorso dei “due pesi e due misure” che in europa si ha con il nostro Paese e i tedeschi. Questione spacciata come attualissima, nonostante la crisi generale dovuta al Coronavirus, mentre in Italia ancora si chiede l’OK per monete da 1 e 2 euro. Le inutili proteste sulla Germania che conia moneta da 5 euro C’è un motivo ben preciso per cui queste proteste siano del tutto inutili in piena primavera 2020, ed un supporto fondamentale sotto questo punto di vista ci arriva direttamente da BUTAC. Si tratta nello specifico di un’idea ... Leggi su bufale (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono vibranti le proteste di questo venerdì, nei confronti da parte di tanti sovranisti patriottici in Italia a causa dellecheda 5. Dopo le polemiche del mattino a proposito dibond, da noi analizzati con tutti gli approfondimenti del caso, la questione odierna verte sul solito discorso dei “due pesi e due misure” che inpa si ha con il nostro Paese e i tedeschi. Questione spacciata come attualissima, nonostante la crisi generale dovuta al Coronavirus, mentre in Italia ancora si chiede l’OK per monete da 1 e 2. Le inutili proteste sullacheda 5C’è un motivo ben preciso per cui queste proteste siano del tutto inutili in piena primavera 2020, ed un supporto fondamentale sotto questo punto di vista ci arriva direttamente da BUTAC. Si tratta nello specifico di un’idea ...

mik4_5 : RT @Marzia_M: La #Germania conia una moneta da 5 euro: vale solo entro i confini tedeschi. Perché non ne coniamo una pure noi che vale qua… - NietzscheAdler : RT @Marzia_M: La #Germania conia una moneta da 5 euro: vale solo entro i confini tedeschi. Perché non ne coniamo una pure noi che vale qua… - PaulBassano : RT @Marzia_M: La #Germania conia una moneta da 5 euro: vale solo entro i confini tedeschi. Perché non ne coniamo una pure noi che vale qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania conia La Germania conia moneta da 5 euro: potreste patriottiche, ma news del 2016 che va precisata Bufale.net Il calcio vuole riaprire, ma la palla è avvelenata

La “confindustria” del pallone ha espresso «stupore per la leggerezza e l’ingerenza del Presidente del Coni nel descrivere, in un’intervista al Corriere dello ... ieri il ministro dello Sport Vincenzo ...

La partita dei diritti tv: per i club 160 milioni in meno

Circa 160 milioni in meno nelle casse dei club di Serie A: questa è la cifra che Sky e Dazn non pagheranno. Hanno chiesto un dilazione, in attesa di capire se davvero il 4 maggio si potrà tornare ad a ...

La “confindustria” del pallone ha espresso «stupore per la leggerezza e l’ingerenza del Presidente del Coni nel descrivere, in un’intervista al Corriere dello ... ieri il ministro dello Sport Vincenzo ...Circa 160 milioni in meno nelle casse dei club di Serie A: questa è la cifra che Sky e Dazn non pagheranno. Hanno chiesto un dilazione, in attesa di capire se davvero il 4 maggio si potrà tornare ad a ...