La follia del marocchino: pesta e morde i militari (Di venerdì 17 aprile 2020) Salvatore Di Stefano I militari erano intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite in un appartamento di Merano fra il nordafricano e due italiani. Sotto effetto di droghe o di alcool lo straniero ha aggredito 5 carabinieri, prendendone 2 a morsi. Dopo averlo sedato e condotto in ospedale le forze dell'ordine hanno rinvenuto nell'appartamento messo sottosopra dall'esagitato 15 gr di cocaina, 3 telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi Un cittadino marocchino di 33 anni regolarmente residente a Merano è finito in manette lo scorso mercoledì 15 aprile con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione di stupefacenti per spaccio. La notizia è stata diffusa dal quotidiano locale "La voce di Bolzano". Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i carabinieri sono intervenuti ... Leggi su ilgiornale Andrea Delogu sconvolta : “Siamo arrivati a questo - è follia”

L’ira della sindaca leghista : “Insultate le persone in strada. La follia è concessa” (video)

La follia del Mes - da Salvini lezione a Conte : "Dove trovare quei soldi". Ma il premier ci svenderà all'Europa (Di venerdì 17 aprile 2020) Salvatore Di Stefano Ierano intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite in un appartamento di Merano fra il nordafricano e due italiani. Sotto effetto di droghe o di alcool lo straniero ha aggredito 5 carabinieri, prendendone 2 a morsi. Dopo averlo sedato e condotto in ospedale le forze dell'ordine hanno rinvenuto nell'appartamento messo sottosopra dall'esagitato 15 gr di cocaina, 3 telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi Un cittadinodi 33 anni regolarmente residente a Merano è finito in manette lo scorso mercoledì 15 aprile con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione di stupefacenti per spaccio. La notizia è stata diffusa dal quotidiano locale "La voce di Bolzano". Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i carabinieri sono intervenuti ...

FrancescoBonif1 : Sovranisti e populisti hanno ripetuto per mesi che l’Europa ci stava lasciando soli. Poi a smentirli è arrivata la… - borghi_claudio : No ma fatemi capire, conte ha accusato Salvini di fake news e disinformazione a reti unificate per aver detto il ve… - LaStampa : Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ieri ha abbracciato persone e posato con alcune di loro per scattare dei… - ilsuperuovo : Ordine e caos, razionalità e follia, apollineo e dionisiaco… e quell’apparente linearità della natura sconvolta dal… - librazione_ : @DiegoFusaro Diego, sarebbe una follia sul medio e sul lungo termine. Ma comunque. Anche se si dovesse fare, lo sai… -