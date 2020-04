La finale di Champions League a fine agosto?

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Emergenza coronavirus, ladipotrebbe slittare a. Ladisi dovrebbe giocare il 29. Questa almeno è la speranza dell’Uefa. Giocare prima è improbabile se non impossibile. Giocare dopo potrebbe essere particolarmente complicato. Coronavirus, il calcio non vuole alzare bandiera bianca Il calcio nazionale ed europeo vuole portare a termine la stagione, magari anche con qualche forzatura e magari anche con un calendario senza soste. Il nodo principale è legato al fatto che in ballo ci sono parecchi miliardi di euro che nessuno vuole perdere. Senza considerare che ci sono squadre che sognano di alzare la coppa o vincere lo Scudetto. In alcuni casi l’assegnazione a tavolino non creerebbe polemiche per il netto dominio della prima della classe. Non è così in Italia, dove ci ...