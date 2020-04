La Ferragni gelosa dei like di Jennifer Aniston a Fedez - (Di venerdì 17 aprile 2020) Ludovica Marchese Jennifer Aniston ha iniziato a seguire Fedez su Instagram mostrando apprezzamento per i contenuti che condivide con i suoi fan, ma Chiara Ferragni non ne è molto entusiasta Da alcune settimane l’ex moglie di Brad Pitt, Jennifer Aniston, avrebbe iniziato a seguire Fedez su Instagram dopo avere visto un video Instagram dei Ferragnez in quarantena con la sigla di Friends, la serie televisiva che l’ha resa famosa. Il problema è che la Aniston, oltre a seguire Fedez, metterebbe anche dei like ai suoi video con Leone. Da parte sua, però, Chiara Ferragni non gradirebbe particolarmente la cosa, mostrandosi molto gelosa nei confronti di questa nuova fan del marito, forse anche perché è da molti considerata come una delle donne più belle del mondo per via del suo fascino da ragazza della porta accanto. Insomma, ... Leggi su ilgiornale Fedez e i like di Jennifer Aniston : Chiara Ferragni è gelosa

Quando Chiara Ferragni era gelosa di Levante (e Fedez) : dalla foto rimossa al nomignolo “Amore” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ludovica Marcheseha iniziato a seguiresu Instagram mostrando apprezzamento per i contenuti che condivide con i suoi fan, ma Chiaranon ne è molto entusiasta Da alcune settimane l’ex moglie di Brad Pitt,, avrebbe iniziato a seguiresu Instagram dopo avere visto un video Instagram dei Ferragnez in quarantena con la sigla di Friends, la serie televisiva che l’ha resa famosa. Il problema è che la, oltre a seguire, metterebbe anche deiai suoi video con Leone. Da parte sua, però, Chiaranon gradirebbe particolarmente la cosa, mostrandosi moltonei confronti di questa nuova fan del marito, forse anche perché è da molti considerata come una delle donne più belle del mondo per via del suo fascino da ragazza della porta accanto. Insomma, ...

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Fedez e i like di Jennifer Aniston: Chiara Ferragni è gelosa - leggoit : Fedez e i like di Jennifer Aniston: Chiara Ferragni è gelosa - scemochileggeah : RT @damnfelton: chiara ferragni gelosa perché jennifer aniston mette like alle foto del marito. io gelosa perché la figlia di peppino il pi… - damnfelton : chiara ferragni gelosa perché jennifer aniston mette like alle foto del marito. io gelosa perché la figlia di peppi… -