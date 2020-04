La felicità di Luca Argentero e Cristina Marino e gli altri gossip della settimana

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) Weekend, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto negli ultimi sette giorni nelle vite delle celeb? Continua, per tutti, la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus, ma la vita non si ferma. Tante le news dalle royal family europee, dal principe Harry, che starebbe facendo fatica ad adattarsi alla nuova vita a Los Angeles, agli 80 anni della regina Margrethe di Danimarca, dall’intervista rilasciata dalla principessa Anna a Vanity Fair America, alle due feste di compleanno previste per il piccolo Archie Harrison. Tante notizie anche da Hollywood. Dalla scelta di Amy Schumer di cambiare il secondo nome del figlio a quasi un anno dalla nascita (e il motivo è tutto da ridere) al messaggio di Angelina Jolie in tempi di Covid-19: «Amatevi l’un l’altro». Tutto quello che, forse, avete perso.