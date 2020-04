La Federcalcio spagnola ha deciso chi va in Champions se la Liga non riprende. Ma protestano tutti (Di venerdì 17 aprile 2020) Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad in Champions League, Getafe e Atletico Madrid in Europa League. Sono le qualificate della Liga per le coppe europee del prossimo anno qualora il campionato non riprendesse più. Lo ha deciso la RFEF, la Federcalcio spagnola, congelando la classifica attuale e premiando così lo stato di fatto. Si tratta ovviamente della fotografia della classifica attuale. L’ultima parola poi spetterebbe alla UEFA, ma intanto in Spagna è già scoppiato un putiferio. Tanto per cominciare la Liga ha già annunciato che, nel caso di sospensione definitiva della stagione a causa del perdurare della pandemia, non accetterà questa decisione argomentando che la federazione non ha poteri esclusivi per decidere in merito. Una mossa abbastanza scontata, vista la guerra politica in atto da tempo tra ... Leggi su ilnapolista La federcalcio spagnola verserà 500 milioni in aiuti ai club

Casillas conferma : «Mi candido alla presidenza della Federcalcio spagnola»

