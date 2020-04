La fase due per le messe | i funerali e i matrimoni | come la Chiesa pensa di ripartire

Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - you_trend : ?? Mentre il paese si prepara ad entrare nella 'fase 2' della pandemia, secondo il radar settimanale di SWG cala la… - ilfoglio_it : La rivincita della plastica. Packaging e prodotti monouso diventano tasselli centrali della “fase due”. E’ ora di a… - AnaBruera : RT @viverepesaro: Coronavirus, fase due: mappatura, tamponi e lavoro sicuro - GabrieleAdinolf : RT @vfeltri: Di Maio afferma in tv che la cosiddetta fase due va affrontata con intelligenza, significa che la fase uno è stata fatta col c… -

Ultime Notizie dalla rete : fase due

Il Sole 24 ORE

“In vista della nuova fase, che si aprirà dopo il 3 maggio ... un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione’”. Quanto alla possibilità per il fedele di recarsi in chiesa per un ...Mentre i tecnici di Fincantieri Infrastructure si preparano al rush finale con i vari delle ultime due campate che saranno issate grazie agli strand jack, gli ingegneri di Salini Impregilo si ...