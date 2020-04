La fake news dei Coronabond In gioco la cessione di sovranità (Di venerdì 17 aprile 2020) Chiamare "Coronabond" gli eurobond per drammatizzarne l’urgenza e coltivare l’illusione che siano ottenibili a breve è appunto un’illusione. Anzi una favola, parente di fake news, che inveleniscono il dibattito politico, agitano il fantasma dell’Europa matrigna, ad uso e consumo di sovranisti e populisti di ogni Paese e non fanno bene alle relazioni fra Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani FACEBOOK TRACCIA LE FAKE NEWS - MESSAGGIO A CHI LE LEGGE/ Come le app anti-coronavirus

L’ultima fake news sulle norme anti Coronavirus sta spopolando : c’è chi crede che a settembre ripartano solo alcune scuole

Coronavirus - Facebook segnalerà agli utenti le fake news condivise tramite notifica (Di venerdì 17 aprile 2020) Chiamare "" gli eurobond per drammatizzarne l’urgenza e coltivare l’illusione che siano ottenibili a breve è appunto un’illusione. Anzi una favola, parente di, che inveleniscono il dibattito politico, agitano il fantasma dell’Europa matrigna, ad uso e consumo di sovranisti e populisti di ogni Paese e non fanno bene alle relazioni fra Segui su affaritaliani.it

VittorioSgarbi : Il modello culturale di Conte, nelle misure di chiusura, è quello del Grande Fratello, naturalmente ispirato dal su… - matteosalvinimi : Altro che 'fake news'... - ricpuglisi : Cara @repubblica, caro @CarloVerdelli, dal titolo del vostro pezzo sembra che @vonderleyen si sia solo scusata co… - RomanoBenedetti : RT @guado77: C&G non sanno più che inventarsi per 'obbligarti'ad un #MES da cui politicamente non possono prescindere ->prossimo esilio aBX… - DalmolinAlex : RT @VittorioSgarbi: Il modello culturale di Conte, nelle misure di chiusura, è quello del Grande Fratello, naturalmente ispirato dal suo uf… -