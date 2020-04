La diplomazia cinese smentisce secondi fini sugli aiuti all’Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Nessuna geopolitica delle mascherine, l’Italia è un Paese amico e la Cina vuole aiutarla a salvare vite nell’emergenza coronavirus. L’ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua, risponde così alle accuse secondo cui Pechino starebbe inviando mascherine e personale sanitario all’Italia, ma anche ad altri Paesi, in un tentativo di ampliare la propria sfera d’influenza nel mondo. “Non sono assolutamente d’accordo con questa visione – dice l’ambasciatore in un’intervista all’Adnkronos – L’ epidemia ci mostra chiaramente che il virus non conosce confini nazionali, non distingue tra Nord, Sud, Est o Ovest. Nessun Paese può affrontarlo da solo, soltanto unendo le forze è possibile vincere questa sfida”. Dunque, spiega il diplomatico, “dal mio punto di vista, gli aiuti della Cina ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 aprile 2020) Nessuna geopolitica delle mascherine, l’Italia è un Paese amico e la Cina vuole aiutarla a salvare vite nell’emergenza coronavirus. L’ambasciatorea Roma, Li Junhua, risponde così alle accuse secondo cui Pechino starebbe inviando mascherine e personale sanitario all’Italia, ma anche ad altri Paesi, in un tentativo di ampliare la propria sfera d’influenza nel mondo. “Non sono assolutamente d’accordo con questa visione – dice l’ambasciatore in un’intervista all’Adnkronos – L’ epidemia ci mostra chiaramente che il virus non conosce connazionali, non distingue tra Nord, Sud, Est o Ovest. Nessun Paese può affrontarlo da solo, soltanto unendo le forze è possibile vincere questa sfida”. Dunque, spiega il diplomatico, “dal mio punto di vista, glidella Cina ...

