La dimettono | infetta il marito | ora hanno i polmoni compromessi

(Di venerdì 17 aprile 2020) MASSA. «Mia madre è stata dimessa dalla residenza diurna Don Gnocchi di Massa il 30 marzo. Aveva avuto la febbre, io mi ero preoccupata e avevo chiesto di farle il tampone. “Signora ha avuto un’infezione alle vie urinarie, ora è sfebbrata”. Dopo cinque giorni mio padre al telefono mi ha detto: “Orietta, non sto bene. Ho un peso sullo stomaco, ho cenato con un’arancia”. Una settimana doporicoverato in ospedale i miei genitori: tutti e due ora lottano con il coronavirus». Il calvario comincia da qui. Da una cronaca temporale stringata, dalla cena saltata di un omone di novanta chili per un metro e ottanta abbondanti che prima della pensione era operaio alla Dalmine di Massa Carrara. È il calvario di due anziani e il dolore di Orietta, una figlia che vuole giustizia e per questo presenterà una denuncia: ...