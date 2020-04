La Cassazione ha stabilito che coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato (Di venerdì 17 aprile 2020) (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)Il 16 aprile le sezioni unite penali della Cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza emessa il 19 dicembre scorso in cui si enunciava il principio di diritto secondo il quale “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica della cannabis”. Una decisione storica perché mostra, per la prima volta, un’apertura della Corte sull’argomento. In passato, infatti, era intervenuta in sentenze isolate promuovendo una linea rigida di chiusura anche alla coltivazione per uso personale. Le motivazioni della sentenza recitano che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza” ma che a fare la ... Leggi su wired La Cassazione ha stabilito che chi si sottopone alla riassegnazione chirurgica del sesso ha il diritto di scegliersi il nome che vuole all’anagrafe

I giudici ritengono che le coltivazione domestica non costituisca reato di spaccio, ma che “per le rudimentali tecniche utilizzate” configuri solo un illecito amministrativo Il 16 aprile le sezioni ...

