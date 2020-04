La Casa di Carta, svelati i cachet degli attori: Ecco quanto guadagnano Il Professore, Berlino, Tokyo e Lisbona” (Di venerdì 17 aprile 2020) Money.it ha rivelato quelli che ritiene essere i presunti compensi presi dagli attori della serie Netflix più vista al mondo: La Casa di Carta. Il sito spiega che a guadagnare più di tutti sarebbero Il Professore, Berlino, Tokyo e Lisbona: il loro “stipendio” sarebbe di 63mila euro a puntata. Se così fosse, solo per le prime due parti – composte da 22 episodi totali – avrebbero percepito 1.386.000 euro a testa. Secondo quanto riferisce Money.it infatti, gli attori ricevono un compenso per ogni puntata che registrano e in più hanno un forfait indipendentemente dal numero dei minuti girati. I cachet sono diversi e variano in base alla popolarità dell’attore e al ruolo che ha nella serie. Ecco i compensi a puntata segnalati da Money.it di tutti gli attori della Casa di Carta. Itziar Ituño Martínez, Lisbona, ... Leggi su ilfattoquotidiano La Casa di Carta : tutti gli errori della serie (e che nessuno nota)

