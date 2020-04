La Babele delle cabine (senza regia)

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ci mancava solo il “secessionismo virale”, in questo quadro di abdicazione generalefunzioni in cui tutto è lecito. Col vulcanico Vincenzo De Luca che minaccia la chiusura dei confini, in contrapposizione al Veneto di Luca Zaia che, a sua volta, annuncia la riapertura, prescindendo da un quadro d’insieme nazionale. Regioni come Stati autonomi, in una ridda di proclami, ordinanze e grida spagnolesche ai limiti di un tragico folklore.La risposta dello Stato è, ancora una volta, una “cabina di”. Un capolavoro di fermezza e tempestività, il cui annuncio certamente turberà il sonno del governatore De Luca. A sottolineare la solennità del momento parteciperà anche il presidente del Consiglio, assieme a Boccia e Speranza, tre governatori, in rappresentanza degli altri, tre sindaci, in rappresentanza degli ...