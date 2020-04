Juventus, Pistocchi: «Ecco perchè Sarri ha trovato delle difficoltà» (Di venerdì 17 aprile 2020) Maurizio Pistocchi analizza la stagione della Juventus e l’impatto di Maurizio Sarri: Ecco le parole del noto giornalista Maurizio Pistocchi analizza la stagione della Juventus e l’impatto di Maurizio Sarri sul gioco dei bianconeri. Ecco le sue parole ai nostri microfoni. JUVE – «Non c’è stato un livello di calcio altissimo, ma c’è stato un miglioramento da parte di alcune squadre a livello di prestazione abbastanza importante. La Juventus è migliorata come idea di calcio, come numero delle conclusioni; non ha avuto la stessa precisione degli anni scorsi, ma ha avuto un certo tipo di atteggiamento. Sarri ha trovato delle difficoltà notevoli perchè ha una rosa un po’ complessa la Juve». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 “Sivori consigliò Maradona alla Juventus - ecco perché non lo presero” : la confessione di Pistocchi

Pistocchi : "Sivori mi raccontò di quando la Juventus non volle prendere Maradona"

Maurizio Pistocchi contro la Juventus : “Doveva parlare alla Lega e agli altri club prima di tagliare gli stipendi” (Di venerdì 17 aprile 2020) Maurizioanalizza la stagione dellae l’impatto di Mauriziole parole del noto giornalista Maurizioanalizza la stagione dellae l’impatto di Mauriziosul gioco dei bianconeri.le sue parole ai nostri microfoni. JUVE – «Non c’è stato un livello di calcio altissimo, ma c’è stato un miglioramento da parte di alcune squadre a livello di prestazione abbastanza importante. Laè migliorata come idea di calcio, come numeroconclusioni; non ha avuto la stessa precisione degli anni scorsi, ma ha avuto un certo tipo di atteggiamento.hadifficoltà notevoli perchè ha una rosa un po’ complessa la Juve». Leggi su Calcionews24.com

CalcioJcom : New post: Heysel e Franco Lauro: Pistocchi fa infuriare i tifosi della Juve - LucaMaritano : RT @giacomo94_: Bloccato Pistocchi. Che non dovesse parlare della Juventus si sapeva già da tempo, ma solo dei malati mentali possono specu… - BrunoGiovanni6 : RT @giacomo94_: Bloccato Pistocchi. Che non dovesse parlare della Juventus si sapeva già da tempo, ma solo dei malati mentali possono specu… - Sicilianodoc7 : RT @giacomo94_: Bloccato Pistocchi. Che non dovesse parlare della Juventus si sapeva già da tempo, ma solo dei malati mentali possono specu… - Paolo18030138 : RT @giacomo94_: Bloccato Pistocchi. Che non dovesse parlare della Juventus si sapeva già da tempo, ma solo dei malati mentali possono specu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pistocchi Pistocchi: «Le istituzioni sportive hanno mostrato dei limiti. La Juve…» Juventus News 24 Pistocchi: «Le istituzioni hanno mostrato diversi limiti» – ESCLUSIVA

Maurizio Pistocchi a 360°: ecco le sue dichiarazioni sulla possibile ripresa della Serie ... «C’è una situazione molto complessa. In Serie A la Juventus ha fatto un accordo con i suoi tesserati per ...

Pistocchi: "Sivori mi raccontò di quando la Juventus non volle prendere Maradona"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha raccontato attraverso il suo profilo Twitter ciò che gli raccontò Omar Sivori nel 1991 su Diego Armando Maradona in merito al rifiuto della Juventus nei confronti ...

Maurizio Pistocchi a 360°: ecco le sue dichiarazioni sulla possibile ripresa della Serie ... «C’è una situazione molto complessa. In Serie A la Juventus ha fatto un accordo con i suoi tesserati per ...Il giornalista Maurizio Pistocchi ha raccontato attraverso il suo profilo Twitter ciò che gli raccontò Omar Sivori nel 1991 su Diego Armando Maradona in merito al rifiuto della Juventus nei confronti ...