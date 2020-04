JJ Abrams lavora a serie tv su Justice League Dark e Shining

Leggi su wired

(Di venerdì 17 aprile 2020) La guerra degli streaming si fa sempre più agguerrita. Dopo lo sbarco europeo di Disney+, il debutto internazionale di Quibi e il lancio sperimentale in questi giorni negli Stati Uniti di Peacock, la piattaforma del gruppo Nbc Universal, anche Hbo Max continua ad affilare gli artigli. Il servizio arriverà sempre negli Usa a maggio, con un catalogo che vanta produzioni che vanno da Friends alle grandi produzioni Hbo passando per nuovi titoli come i remake di Gossip Girl e Grease. Ma in queste ore si sono aggiunti nuovi importanti tasselli, ovvero tre progetti nati all’interno del mega-accordo siglato fra la società madre Warner Media e JJ, con la sua Bad Robot produttore di successi seriali come Lost, Fringe e Westworld oltre che regista di film epici come Cloverfield, Star Trek e l’ultimo Star Wars. In particolarelavorerà a una ...