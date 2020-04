Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e mette like: Chiara Ferragni pazza di gelosia | VIDEO (Di venerdì 17 aprile 2020) Chiara Ferragni, Fedez e Jennifer Aniston Jennifer Aniston ha iniziato a seguire su Instagram Fedez. E Chiara Ferragni pare sia molto gelosa di questa nuova follower del marito. L’attrice americana non solo segue il rapper milanese ma mette anche i like alle sue foto. Cosa che fa impazzire Chiara. Jennifer Aniston avrebbe iniziato a seguire Fedez dopo avere visto un video Instagram dei Ferragnez in quarantena con la sigla di Friends, la serie tv che l’ha resa famosa. “Ogni volta che Jennifer Aniston mi mette like – racconta ironico Fedez – Chiara si ingelosisce. In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone”. Chiara Ferragni risponde “Allora è una bimba di Leone”. Ma Fedez continua a stuzzicare la moglie e dopo l’ultimo like dell’attrice a un suo post ha pubblicato una nuova storia Instagram con ... Leggi su tpi Nel cuore di Jennifer Aniston? C’è anche il cantante John Mayer -

