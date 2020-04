eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Anche Ivan Cottini in collegamento a #storieitaliane con @eleonoradaniele - storie_italiane : Anche Ivan Cottini in collegamento a #storieitaliane con @eleonoradaniele - YouFill_MyHeart : RT @DynamoCamp: Cosa bolle in pentola per questo week end di Pasqua di #acasacomeadynamo ? Oltre ai nostri soliti appuntamenti, ce ne sono… - maurolubrani : RT @DynamoCamp: Cosa bolle in pentola per questo week end di Pasqua di #acasacomeadynamo ? Oltre ai nostri soliti appuntamenti, ce ne sono… - adblues : RT @DynamoCamp: Cosa bolle in pentola per questo week end di Pasqua di #acasacomeadynamo ? Oltre ai nostri soliti appuntamenti, ce ne sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Cottini Ivan Cottini commosso a Storie Italiane/ 'Ho la pelle d'oca! Io e mia figlia Viola..' Il Sussidiario.net Ivan Cottini commosso a Storie Italiane/ “Ho la pelle d’oca! Io e mia figlia Viola..”

Momento toccante a Storie Italiane di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Eleonora Daniele ha infatti aperto un collegamento con Ivan Cottini, modello e ballerino affetto da SLA che ha partecipato alla ...

Storie Italiane, Cottini a Eleonora Daniele: “Mi fai venire la pelle d’oca”

E’ stato Ivan Cottini l’ultimo ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Intervenuto tramite videochiamata da casa sua, il modello affetto da SLA ha ...

