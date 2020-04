Istat | surplus bilancia commerciale balza a 6 | 1 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – A febbraio l’export continua a crescere su base congiunturale anche se in misura inferiore rispetto ai due mesi precedenti. Su base annua, le vendite di prodotti della farmaceutica da sole spiegano un terzo della forte crescita dell’export e risultano molto sostenute verso Stati Uniti, Belgio e Francia. Lo rileva l’aggiungendo che si registra, per il secondo mese consecutivo, una diminuzione congiunturale dei prezzi all’import, dovuta principalmente ai forti ribassi, più marcati nell’Area non euro, dei beni energetici. La caduta annua dei prezzi dell’energia (-5,6%, da +3,9% di gennaio) spiega la più ampia flessione tendenziale dei prezzi all’import (-1,5%, da -0,3% di gennaio). A partire dai dati di febbraio, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’, in linea con la ...