Istat | più 20% decessi tra il primo marzo e il 4 aprile rispetto al 2015-19

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un “aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1- 42020al dato medio dello stesso periodo degli anni-2019” è stato rilevato dall’in un’aggiornamento dei dati “anticipatori parziali relativi a una lista di comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana”. Si tratta della terza diffusione di questi dati relativa ad una selezione di 1.689 Comuni.ll maggiore incremento deiriguarda gli uomini e le persone maggiori di 74 anni di età. Le differenze tra i generi sono particolarmente accentuate nei più anziani residenti al Nord, per gli uomini infatti si osserva un incremento deidel 158% a fronte del 105% per le donne, nella classe di età 75 e più.