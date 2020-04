Istat, i decessi sono aumentati del 20% nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 (Di venerdì 17 aprile 2020) Andrea Pegoraro Tempio Crematorio di Piacenza saturo di salme (La Presse) La percentuale si riferisce ai dati di 1.689 comuni italiani rispetto allo stesso periodo degli anni 2015-2019. I numeri riguardano principalmente il centronord, ovvero la zona più colpita dal virus Aumenta il numero dei morti in molte città e paesi italiani. sono infatti il 20% in più i decessi dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni italiani rispetto allo stesso periodo degli anni 2015-2019. Lo afferma l'Istat nell'ultimo aggiornamento dei dati. L’istituto di statistica precisa che si tratta di numeri "anticipatori parziali relativi a una lista di comuni (1.689) che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana". Occorre sottolineare che la crisi causata dal coronavirus fa ... Leggi su ilgiornale Morti in Italia a marzo - Istat : “Decessi quintuplicati a Bergamo e triplicati a Brescia”

L’emergenza Coronavirus sballa i dati Istat : + 20% di decessi

Istat : più 20% decessi tra il primo marzo e il 4 aprile rispetto al 2015-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) Andrea Pegoraro Tempio Crematorio di Piacenza saturo di salme (La Presse) La percentuale si riferisce ai dati di 1.689 comuni italiani rispetto allo stessodegli anni 2015-2019. I numeri riguardano principalmente il centronord, ovvero la zona più colpita dal virus Aumenta il numero dei morti in molte città e paesi italiani.infatti il 20% in più idal 1°al 4in 1.689 comuni italiani rispetto allo stessodegli anni 2015-2019. Lo afferma l'nell'ultimo aggiornamento dei dati. L’istituto di statistica precisa che si tratta di numeri "anticipatori parziali relativi a una lista di comuni (1.689) che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo posessere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana". Occorre sottolineare che la crisi causata dal coronavirus fa ...

istat_it : #Infografica sulle fonti di informazione sui decessi e criteri di lettura dei dati. ?? - istat_it : On line aggiornamento al 4 aprile dei dati relativi ai decessi 2020 di una parte di comuni italiani presenti nell'A… - lorepregliasco : Perché +20% di decessi? Da dove viene questo dato, che non torna con i dati diffusi da @istat_it? #coronavirus - DavideBettati : RT @butacit: I dati ISTAT sui decessi in Italia - daddulin : RT @GiovanniCagnol1: quando si potrà dire che i decessi non sono 20k ma oltre 30k (istat) e i casi non 170k ma da 3 a 5 milioni? e da quand… -