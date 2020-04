Investitori, da Social Covid Bond CDP impatto sociale positivo a lungo termine per imprese e territori (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Covid-19 Social Response Bond emesso da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere imprese e territori duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus avrà un positivo impatto Sociale a lungo termine, contribuendo anche a ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro e a rafforzare le infrastrutture sanitarie. Gli Investitori coinvolti nell’operazione commentano positivamente l’emissione, considerandola molto in linea con le esigenze dell’Italia nella difficile situazione in corso. “In un momento di emergenza nazionale, CDP ha utilizzato i Social Bond per raccogliere capitali per importanti esigenze Sociali”, ha commentato James Hay, Investment Associate di Mainstreet Partners, aggiungendo che i Socially Responsible Investors a cui si rivolge l’iniziativa “condividono il desiderio di CDP di fornire assistenza ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Il-19Responseemesso da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere imprese e territori duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus avrà une a, contribuendo anche a ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro e a rafforzare le infrastrutture sanitarie. Glicoinvolti nell’operazione commentano positivamente l’emissione, considerandola molto in linea con le esigenze dell’Italia nella difficile situazione in corso. “In un momento di emergenza nazionale, CDP ha utilizzato iper raccogliere capitali per importanti esigenzei”, ha commentato James Hay, Investment Associate di Mainstreet Partners, aggiungendo che ily Responsible Investors a cui si rivolge l’iniziativa “condividono il desiderio di CDP di fornire assistenza ...

GruppoCDP : Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza al Paese in un… - ItalyinGermany : RT @GruppoCDP: Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza al Paese in un momento… - mariachiarafur : RT @GruppoCDP: Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza al Paese in un momento… - Fred_Poquet : RT GruppoCDP: Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza… - macaurel59 : BNPParibas says 'RT GruppoCDP: Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermi… -