Innovazione | e-Novia | tecnologia asset strategico per evoluzione sociale

Roma, 17 apr.(Adnkronos/Labitalia) - "Nel contesto attuale abbiamo compreso quanto sia cruciale l'utilizzo della tecnologia e quanto questa sia diventata un asset strategico per l'evoluzione sociale, medico-scientifica e culturale del Paese. Per e-Novia, la Fabbrica di Imprese milanese, creare tecnologia per sviluppare soluzioni innovative per un futuro più sostenibile del pianeta ha da sempre rappresentato la visione della società". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Vincenzo Russi, co-fondatore e ceo di e-Novia. "Sin dalla fondazione - racconta - ci siamo occupati di promuovere, costituire e sviluppare società innovative, ad alto valore tecnologico, trasformando proprietà intellettuale in prototipi e questi ultimi in imprese. Abbiamo creato un ecosistema sostenibile che associa all'eccellenza dell'industria manifatturiera ...

In ambito collaborative mobility e-Novia sviluppa tecnologie in grado di rispondere alle sfide globali di sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale, proprie del settore della mobilità veicolare, ...

Blimp è stata presentata ora al Ministero dell’Innovazione ed è già stata tradotta da e-Novia in una proposta di progetto per la rilevazione in tempo reale degli assembramenti di persone nelle aree ...

