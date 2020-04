Industriali: guida che sa fare politica (Di venerdì 17 aprile 2020) Il netto vantaggio con il quale Carlo Bonomi è stato designato nuovo presidente di Confindustria, oltre a smentire qualche eccessivo ottimismo della rivale Licia Mattioli fatto circolare negli ultimi giorni, segna una svolta importante per la rappresentanza degli Industriali italiani. Dopo due presidenze decise al fotofinish - sia quella di Squinzi (verso Bombassei) che quella di Boccia (verso Vacchi) - si torna ad un largo consenso. È una svolta di importanza uguale e contraria a quelle precedenti. Queste ultime, infatti, avevano avuto il pregio di valorizzare la natura per così dire «democratica» del nuovo Statuto voluto da Carlo Pesenti, che aveva reso contendibile la presidenza. Leggi su ecodibergamo Coronavirus : P.Chigi - con sindacati e industriali linee guida a tutela lavoratori

