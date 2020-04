Incendi Chernobyl: nube radioattiva avrebbe raggiunto anche il Mediterraneo e l’Italia – nessun rischio per la salute (Di sabato 18 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti condivisioni dal titolo Incendi Chernobyl: nube radioattiva avrebbe raggiunto anche il Mediterraneo e l’Italia. Data così la notizia, effettivamente, invoca scenari degli anni ’80. Scenari spaventosi, venti di morte e paura. Ma vedete, abbiamo un problema: se nel titolo mi scrivete Incendi Chernobyl: nube radioattiva avrebbe raggiunto anche il Mediterraneo e l’Italia, e invece nel testo mi riportate “L’impatto derivante dall’inalazione della radioattività trasportata dalle masse nell’aria che arrivano in Francia dovrebbe essere insignificante”. Il rischio allarmismo diventa molto forte. Se poi facciamo un controllo incrociato con la stampa scopriamo che Il tasso di radioattività, pur superiore al normale, non sarebbe però pericoloso. Questo per quanto attiene la situazione in ... Leggi su bufale Il fumo degli incendi di Chernobyl ha raggiunto Kiev. Radiazioni (non pericolose) anche in Italia

Il satellite Esa Copernicus Sentinel-2 mappa i roghi di Chernobyl : le immagini dallo Spazio del vasto incendio

