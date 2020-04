In Italia il 90 per cento (circa) della popolazione è potenzialmente a rischio contagio (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, Brusaferro: “Il novanta per cento circa della popolazione non è venuto a contatto con il virus”. Quindi è potenzialmente a rischio contagio. Coronavirus in Italia, il 90% della popolazione è ancora (potenzialmente) a rischio contagio. Una notizia non di poco conto sulla diffusione del coronavirus in Italia arriva dal numero uno dell’Iss Silvio Brusaferro, che in occasione della conferenza stampa del 16 aprile dalla sede della Protezione Civile ha fatto sapere che il 90% circa della popolazione Italiana non ha avuto contatti con il Covid-19. Brusaferro, ‘Il 90 per cento circa degli Italiani non è venuto a contatto con il coronavirus’ “Al momento c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus, non ha una finalità individuale, ma serve ... Leggi su newsmondo Riaperture scaglionate per regioni : sì degli scienziati. Ecco come può ripartire l’Italia

Coronavirus - generale NATO : “Preoccupazione per le operazioni russe in Italia”

Coronavirus - generale NATO : “Preoccupazione per le operazioni russe in Italia” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, Brusaferro: “Il novanta pernon è venuto a contatto con il virus”. Quindi è. Coronavirus in, il 90%è ancora () a. Una notizia non di poco conto sulla diffusione del coronavirus inarriva dal numero uno dell’Iss Silvio Brusaferro, che in occasioneconferenza stampa del 16 aprile dalla sedeProtezione Civile ha fatto sapere che il 90%na non ha avuto contatti con il Covid-19. Brusaferro, ‘Il 90 perdeglini non è venuto a contatto con il coronavirus’ “Al momento c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus, non ha una finalità individuale, ma serve ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Colao ha già finito i giga? Task force in difficoltà, e discute dell’immunità legale pe… - matteosalvinimi : #Salvini: Prima morte per Covid in Italia il 21 febbraio. In Europa si riuniranno il 23 aprile. Due mesi dopo. Cred… - borghi_claudio : Ieri mi sono raccomandato con la commissione di presentare pochi emendamenti qualora ci fosse stata l'intenzione di… - forumalcentro : #ForumalCentro #ideericostruttive per l'Italia. ?? 4/9 ?? Scriviamo insieme idee e proposte: ?? #pagamentiPA - Niky42193063 : RT @mat_brandi: La scelta sul #MES è una linea di demarcazione che corre tra chi vuole proteggere l'Italia e chi vuole ucciderla. Tutti co… -