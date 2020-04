In Germania l' epidemia è sotto controllo Da agosto Berlino produrrà 50

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) “Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione del contagio; attualmente governabile”. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa.“Sono 80 mila i guariti dal coronavirus in”, dove il sistema sanitario nazionale “non; mai stato finorastress”, halineato Spahn, evidenziando che nel confronto su scala internazionale laha retto “bene”. Tra i motivi, la circostanza che “il sistema sanitario; complessivamente in buono stato” e che ci sia un’ampia capacità di posti di terapia intensiva.Il ministro ha affermato di essere in contatto con i colleghi dell’Italia, della Francia e della Spagna, e che si valuterà quanto aiuto si potrà ancora offrire nelle prossime settimane a questi Paesi. ...