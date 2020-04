In fiamme i boschi attorno a Chernobyl: il fumo arriva a Kiev, ma “le radiazioni sono nella norma” (Di venerdì 17 aprile 2020) Incendi divampano da giorni nei boschi della Zona di esclusione ancora contaminata intorno alla centrale nucleare di Chernobyl: il fumo dei roghi ha raggiunto Chernobyl. Le autorità hanno chiesto ai residenti della città, a un centinaio di km dalla centrale nucleare, di tenere le finestre chiuse. Il sindaco Vitaly Klitschko ha assicurato che c’è “solo fumo, non radiazioni“. La radiazione di fondo a Kiev e nella regione di Kiev “è nei limiti della norma“, ha precisato il direttore dell’agenzia per le emergenze. sono oltre un migliaio i vigili del fuoco impegnati per spegnere i diversi focolai che si sono riaccesi dopo una pausa di 24 ore dovuta al maltempo. Le informazioni diffuse dalle autorità sono poco dettagliate e contestate da organizzazioni non governative e ambientaliste come Greenpeace secondo cui, per ... Leggi su meteoweb.eu Ancora in fiamme i boschi attorno a Chernobyl : timori per i livelli di radioattività

