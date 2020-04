“Immuni” | nasce l’app per tracciamento contagi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 aprile 2020) Si chiamerà "Immuni" l'app di contact tracing necessaria a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante la Fase 2. Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha firmato oggi l'ordinanza con cui dispone la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons spa. La app funzionerà con il bluetooth e non sarà obbligatoria.La app è stata scelta dal gruppo di lavoro nominato dal ministro per l'Innovazione Paola Pisano tra le proposte avanzate da società ed enti privati che hanno risposto alla fast call for contribution indetta da Mise, ministero della Salute e ministero dell'Innovazione, volta a individuare le migliori soluzioni digitali e tecnologiche disponibili per il monitoraggio attivo del ...