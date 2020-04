Il teatro invoca la Rai per sopravvivere | “Uno spettacolo al giorno per tenere vicino il

(Di venerdì 17 aprile 2020) Con una lettera aperta di attori e registi, il mondo delsi rivolge all'ad Fabrizio Salini, al presidente Mattarella e al ministro Franceschini, per chiedere una programmazione quotidiana del materiale già a disposizione dell'azienda dicontemporaneo. Un modo pervivo nella mente degli spettatori un settore fortemente a rischio ripresa.

Ultime Notizie dalla rete : teatro invoca

Tv Fanpage

Chi difende la necessità del silenzio invoca la delicatezza dei tempi in cui viviamo, la complessità dell’emergenza e la constatazione che esistono priorità più urgenti del teatro su cui riflettere.molto di più del teatro e del cinema. In Francia, l'associazione dei circhi ha emanato un comunicato dove invoca la solidarietà anche verso questa forma di spettacolo popolare. In tre settimane, il ...