Il Selam Palace | la “zona rossa” di Roma circondata dall’esercito | centinaia di donne e

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 aprile 2020) Non possono uscire e non possono entrare. Sono 600, 700, forse 800 persone: tra loro, secondo gli ultimi monitoraggi, anche 32 bambini. Sono gli abitanti di quello che aè conosciuto come il: alte palazzine nel quartiere dellanina, a sud est della Capitale, appena fuori dal Raccordo Anulare. Un tempo uffici dell’Università di Tor Vergata, dal 2006 casa per un numero imprecisato di persone, soprattutto rifugiati di Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia: un’occupazione “figlia” dello sgombero del famoso Hotel Africa, simbolo dell’ultra decennale disagio abitativo della Capitale e oggi, in tempi di Coronavirus, “bomba sociale e sanitaria”, con (almeno) 50 casi positivi. Bambini inclusi. L’esercito e la Asl Dal 6 aprile l’esercito circonda i palazzi occupati. Dal 7 aprile nell’ampio ...