Il Segreto anticipazioni | MARTA e ADOLFO sul punto di baciarsi ma…

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle puntate de Ilandate in onda negli scorsi giorni, i telespettatori italiani hanno fatto la conoscenza dide los Visos (Adrian Pedraja), il figlio minore della marchesa Isabel (Silvia Marsò).Leggi anche: VERISSIMO le storie,e ospiti puntata di sabato 18 aprileCome abbiamo già anticipato in alcuni dei nostri precedenti post, il ragazzo sarà protagonista di un triangolo amoroso insieme alle sorelle(Laura Minguell) e Rosa Solozabal (Sara Sanz), ovvero le due figlie dell’impresario Ignacio (Manuel Regueiro), nuovo proprietario della villa che apparteneva a Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il, news:“corteggia” Rosa ma pensa anche aDallesi scopre che tutto comincerà nel momento in cuidarà l’impressione di essere attratto sia da Rosa e sia da ...

Notiziedi_it : Il Segreto, anticipazioni Spagnole: un nuovo amore per Mauricio? - TempestaItalian : #IlSegreto di Manuela che coinvolge tutte le sorelle Solozabal! #Anticipazioni #Video #ElSecretoDePuenteViejo - berta95italy : Il Segreto, anticipazioni Spagna: Alicia eletta prima cittadina di Puente Viejo -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

È stato uno dei passaggi più drammatici della storia di “Il segreto” quello che ci ha portato a questo nuovo capitolo. La trama ora è ambientata quattro anni dopo quei tragici eventi. Francisca e ...È tempo di grandi cambiamenti a "Una vita". Già, perché proprio come accaduto in questi giorni con "Il segreto", anche in calle Acacias, in queste settimane, si chiude un capitolo e se ne apre un ...